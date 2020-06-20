Путину необходимо понимать, можно ли доверять Трампу в диалоге по ситуации с ДСНВ - Песков

Президенту РФ Владимиру Путину в ситуации с Договором о СНВ необходимо понимать, есть ли в США визави, с которым он может вести диалог по стратегической стабильности и доверять.

В эфире программы "Большая игра" Первого канала Песков отметил, что президенту России необходимо понимать, что "можно доверять договоренностям с политическим визави", а также "насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия твоего политического визави".

"В данном случае - президента США, законного президента США Трампа. Наверняка, президента Путина волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести наши двухсторонние отношения из этого ужасного состояния, а для того, чтобы не оголять дальше мировую безопасность и мировую стратстабильность", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы живем на пороге, когда буквально через несколько месяцев мы с вами можем остаться впервые за долгое время, за несколько десятилетий, мы можем остаться без единого документа, который хоть как-то регулирует зону стратстабильности. Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить".