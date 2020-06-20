Созданные допкойки в столице должны остаться в запасе - на эту или будущую осень - Путин

Созданные дополнительные койки в столичных учреждения, где лечили зараженных коронавирусом, не должны расформировываться, они могут понадобиться для борьбы с заболеваемостью этой или следующей осенью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Москва пережила очень тревожные месяцы без всякого преувеличения. Договорились с мэром, что допкойки закрывать в Москве не будем, а перепрофилированные учреждения можно вернуть к нормальной работе. Что касается дополнительных мест, они должны быть в запасе на всякий случай, на текущую осень или на будущую", - сказал Путин на встрече с медработниками в субботу.

Он отметил, что Россия проходит ситуацию с заболеванием коронавирусом "с наименьшими потерями, во всяком случае, до сих пор, слава богу, потому что широкие возможности использования коечного фонда дают возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать".

При этом, по словам президента, пока на 100% не выполнен план по оснащению ИВЛ больничных коек, но и сейчас созданные места с ИВЛ используются только на 2%, потому что "с первых шагов берут и ведут человека либо в домашних условиях, либо в больницах".