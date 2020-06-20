Лавров и Чавушоглу отметили важность скоординированных шагов в целях политического урегулирования кризиса в Ливии - МИД РФ

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора отметили важность скоординированных шагов двух стран в целях политического урегулирования ливийского кризиса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы проведен обмен мнениями о состоянии и перспективах развития обстановки на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на необходимость скорейшего установления режима прекращения огня между противоборствующими сторонами в Ливии и налаживания межливийского диалога в соответствии с положениями резолюции 2510 СБ ООН и решениями Берлинской международной конференции 19 января сего года", - отмечается в сообщении, опубликованном в субботу на сайте МИД РФ.
"Отмечена важность скоординированных шагов России и Турции в целях политического урегулирования ливийского кризиса", - подчеркнули на Смоленской площади.
Кроме того, главы МИД двух стран "обсудили также развитие сотрудничества между Москвой и Анкарой по всему комплексу вопросов, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции и преодолением ее последствий".
"Условлено продолжить тесные контакты по всему комплексу международной и двусторонней повестки дня", - говорится в сообщении.
На Смоленской площади добавили, что телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе турецкой стороны.
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