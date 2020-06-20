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Регион 20.06.2020 17:46

Путину необходимо понимать, можно ли доверять Трампу в диалоге по ситуации с ДСНВ - Песков

Президенту РФ Владимиру Путину в ситуации с Договором о СНВ необходимо понимать, есть ли в США визави, с которым он может вести диалог по стратегической стабильности и доверять.

В эфире программы "Большая игра" Первого канала Песков отметил, что президенту России необходимо понимать, что "можно доверять договоренностям с политическим визави", а также "насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия твоего политического визави".

"В данном случае - президента США, законного президента США Трампа. Наверняка, президента Путина волнует возможность предпринимать действия для того, чтобы не просто вывести наши двухсторонние отношения из этого ужасного состояния, а для того, чтобы не оголять дальше мировую безопасность и мировую стратстабильность", - сказал Песков.

Он добавил: "Мы живем на пороге, когда буквально через несколько месяцев мы с вами можем остаться впервые за долгое время, за несколько десятилетий, мы можем остаться без единого документа, который хоть как-то регулирует зону стратстабильности. Это абсолютно опасная ситуация для всего мира. И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, США, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]