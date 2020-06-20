Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 12,2 тыс

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 471 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровел 191 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 5 человека, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 12,238 тыс. человек, число вылечившихся – 6,516 тыс., скончавшихся - 148.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,574 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 6,627 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 417,102 тыс. тестов.

А. Мамедов