США проявляет себя как недобросовестный конкурент по отношению к проекту "Северный поток-2", Россия считает посягательства Америки неприемлемыми как для себя, так и для Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае Америка ведет себя зачастую не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2, очень красноречиво это все подтверждает. Эта ситуация для нас неприемлема. И, как только ситуация начала походить на посягательства интересов крупного германского бизнеса, она так же стала малоприемлемой и для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнерами полностью совпадают. Мы считаем это незаконным - все вот эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован и что этот проект в конченом итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - добавил пресс-секретарь российского президента.