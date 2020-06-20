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ТЭК 20.06.2020 19:13

США ведет себя как недобросовестный конкурент по отношению к "Северному потоку-2", это неприемлемо и для РФ, и для ФРГ - Песков

США проявляет себя как недобросовестный конкурент по отношению к проекту "Северный поток-2", Россия считает посягательства Америки неприемлемыми как для себя, так и для Германии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В данном случае Америка ведет себя зачастую не как добросовестный конкурент. И все, что происходит вокруг "Северного потока-2, очень красноречиво это все подтверждает. Эта ситуация для нас неприемлема. И, как только ситуация начала походить на посягательства интересов крупного германского бизнеса, она так же стала малоприемлемой и для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнерами полностью совпадают. Мы считаем это незаконным - все вот эти посягательства американцев на этот крупный международный энергетический проект", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

"Безусловно, мы надеемся на то, что проект будет финализирован и что этот проект в конченом итоге внесет свой вклад в дело укрепления энергетической безопасности европейского континента", - добавил пресс-секретарь российского президента.

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Тэги: РОССИЯ, США, ГАЗОПРОВОД, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]