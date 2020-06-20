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Регион 20.06.2020 20:03

Россия предложит США на консультациях в Вене конкретные направления для сотрудничества - Рябков

Российская сторона предложит США конкретные направления сотрудничества в сфере контроля над вооружениями и нераспространения в ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности в Вене, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы будем предлагать американцам конкретные направления, по которым можно и нужно работать, даже несмотря на то, что США вступают все больше в период избирательной кампании", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

22-23 июня в Вене Рябков встретится со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли.

Как отметил замминистра, повестка дня предстоящей встречи будет более широкой, чем судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

"В ней вопросы разного характера и масштаба, в том числе технические и концептуальные, касающиеся доктрин", - подчеркнул он. "Мы, конечно, выскажем критику в адрес госдепартамента за его продолжающиеся попытки обвинить Россию в нарушении или в неполном соблюдении соглашений в сфере контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы не считаем эту критику обоснованной", - сказал Рябков. По его словам, "у нас есть немало встречных претензий".

"Но мы не должны фокусироваться все время на взаимных обвинениях. Нам нужен путь вперед", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]