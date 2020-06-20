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Дальнее зарубежье 20.06.2020 20:57

В Кремле обеспокоены событиями на границе Индии и Китая, готовы помочь в урегулировании - Песков

Россия обеспокоена ситуацией на границе Китая и Индии, готова оказать содействие в урегулировании вопросов, возникающих между странами, близкими РФ, заявляют в Кремле.

"События, которые произошли на китайско-индийской границе, безусловно, вызывают обеспокоенность, потому что и Индия, и Китай являются нашими очень близкими союзниками и странами, с которыми нас действительно соединяют отношения взаимного уважения, очень развитого экономического взаимодействия в самых различных областях", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" Первого канала.

Вместе с тем, Москва надеется, что страны проявят политическую и дипломатическую мудрость. "Мы надеемся и уверены, что и Дели, и Пекин проявят дипломатическую, политическую мудрость с тем, чтоб самостоятельно без вмешательства каких-либо государств найти такие формулировки, которые позволят в дальнейшем избежать таких обострений", - сказал пресс-секретарь главы государства.

При этом Песков отметил: "Безусловно, Россия всегда готова предложить свои услуги и помощь в урегулировании сложных конфликтных ситуациях между странами, которые являются ее партнерами и союзниками".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, ОБЕСПОКОЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]