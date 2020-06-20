Три предпринимателя внесли за экс-президента Армении Кочаряна залог в $4,1 млн

Российские предприниматели помогли внести залог в размере $4,1 млн за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна.
"В выплате залога в размере 2 млрд драмов ($4,1 млн) приняли участие предприниматель и меценат Самвел Карапетян (группа компаний "Ташир"), российский бизнесмен Сергей Амбарцумян (группа компаний "Монарх"), бизнесмен Геннадий Степанян, акционерная финансовая корпорация "Система" (Кочарян входит в совет директоров "Системы")", - сообщил "Интерфаксу" руководитель офиса экс-президента Виктор Согомонян.
18 июня Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Арсена Никогосяна удовлетворил жалобу адвокатов на решение суда общей юрисдикции об отклонении ходатайств об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна.
Между тем, судья Никогосян обратился в Высший судебный совет страны, сообщив об угрозах в свой адрес и в адрес членов семьи.
"Принято решение обратиться в полицию для принятия соответствующих мер", - сообщила пресс-служба Высшего судебного совета.
Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года, после того, как ему было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда Кочарян покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну. Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали в Ереване акции протеста. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.
Тогда действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года Пашинян вышел на свободу по амнистии.
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