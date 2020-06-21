Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2020 08:58

В Китае за сутки выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом: 26 активных и шесть бессимптомных

За истекшие стуки в Китае выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом, из них 26 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев один "импортирован", 25 зафиксированы внутри страны: 22 - Пекин и три - провинция Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом: 27 активных (22 - в Пекине) и семь бессимптомных. Смертельных исходов нет.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 378 активных случая заражения, из них 1 тыс. 869 ввезенных из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлен один новый случай заболевания - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 6198 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 128 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Китае не исключают завоза новой волны коронавируса в Пекин из Европы В Китае за сутки выявлены 67 новых случаев заражения коронавирусом: 49 активных и 18 бессимптомных В Китае за сутки выявлены 57 новых активных случаев заражения коронавирусом, из них 36 - в столице Спутниковые снимки Уханя могут свидетельствовать о распространении COVID-19 уже в августе 2019 года - исследование За сутки в материковом Китае выявлено три новых случая активного заражения коронавирусом и 36 бессимптомных - Госкомздрав КНР США планируют обвинить КНР в попытках украсть данные о разработке вакцины от COVID-19

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]