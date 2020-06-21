Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 21.06.2020 11:09

Трамп заявил, что в ближайшие дни объявит о новых ограничениях на выдачу рабочих виз в США

Президент Дональд Трамп заявил, что в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны числа иностранных рабочих.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало, и пояснил: "Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими".

Вместе с тем Трамп отказался конкретизировать информацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗЫ, ОГРАНИЕНИЯ


Похожие новости


Трамп: нельзя быть "номером один" на Земле, если ты - "номер два" в космосе Трамп подтвердил, что США выйдут из Договора по открытому небу Трамп рад росту цен на нефть Трамп обвинил демократов в том, что они хотят поражения администрации в борьбе с коронавирусом Трамп полагает, что вакцина от COVID-19 появится в США к концу года Трамп: соглашение с ОПЕК+ по нефти сохранит миллионы рабочих мест в нефтегазовой отрасли США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]