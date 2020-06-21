Число жертв коронавируса в мире превысило 464 тыс., число инфицированных - 8,77 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 09:00 воскресенья достигло 466 тыс. 039 человек, увеличившись за сутки на 6 тыс. 034 человека, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Сутками ранее этот показатель равнялся 6 тыс. 716.
Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 воскресенья насчитывалось 8 млн 770 тыс. 629 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 107 тыс. 494 против 198 тыс. 396 по состоянию на минувшую субботу, излечились 4,3 млн. человек.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 255 тыс. 119 (119 тыс. 719 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 032 тыс. 913 (данные по инфицированным за субботу, скончались 49 тыс. 976), Индии - 410 тыс. 451 (12 тыс. 948, данные за субботу), Великобритании - 304 тыс. 580 (42 тыс. 674), Перу - 251 тыс. 338 (7 тыс. 861), Испании - 245 тыс. 938 (28 тыс. 322), Италии - 238 тыс. 275 (34 тыс. 610), Чили - 236 тыс. 748 (4 тыс. 295), Иране - 202 тыс. 584 (9 тыс. 507), Франции - 196 тыс. 724 (29 тыс. 639), Германии - 190 тыс. 670 (8 тыс. 895), Турции - 186 тыс. 493 (4 тыс. 927), Пакистане - 176 тыс. 617 (3 тыс. 382), Мексике - 175 тыс. 202 (20 тыс. 781), Саудовской Аравии - 154 тыс. 233 (1 тыс. 230), Бангладеш - 108 тыс. 775 (1 тыс. 425), Канаде - 102 тыс. 762 (8 тыс. 466).
Сепаратисты в Йемене захватили архипелаг Сокотра
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
США ведет себя как недобросовестный конкурент по отношению к "Северному потоку-2", это неприемлемо и для РФ, и для ФРГ - Песков
Новак: ситуация на мировом рынке газа хуже, чем в нефти, так как нет регулятора вроде ОПЕК
Минэнерго РФ ожидает возвращения спроса к докризисному уровню в 2021г, возможно, через 2-3 года
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Президент Алиев распорядился выделить 2,5 млн манатов на улучшение системы орошения Агстафинского района
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство дороги в Сальянском районе
Суд в Армении не стал арестовывать оппозиционера Царукяна
В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус
Путин допускает, что вновь будет баллотироваться в президенты РФ
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог