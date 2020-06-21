Почти 20 человек с COVID-19 скончались за сутки в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 560 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 20 тыс. 268, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

Накануне сообщалось о 551 новом случае заражения COVID-19.

По данным центра, за сутки скончались 19 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 464 человек. "Из них 350 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 114 зараженных скончались по иным причинам", - отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в Армении 9002 человека (+148 за сутки).