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Регион 21.06.2020 12:58

7,7 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в России за сутки, 109 умерших, 5 тыс. выздоровевших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией В РФ составил 7,7 тыс. случаев, умерло за сутки 109 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7728 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (30,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

С начала июня это самый низкий показатель по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. До этого, самый низкий показатель суточного прироста был зафиксирован 17 июня - 7 843.

Всего в России на текущий момент зарегистрировано 584 680 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, 8 111 умерших и 339 711 выписанных (5 119 выписаны за последние сутки). Наименьшие темпы прироста за сутки - в шести субъектах, в том числе в Москве - полпроцента.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 968 новых случаев COVID-19 за сутки, 32 умерших и 1007 выздоровевших.

Помимо 968 новых случаев коронавируса в Москве, еще 549 новых случаев COVID-19 выявлено за последние сутки в Московской области, в Ханты-Мансийском АО - 294, Петербурге - 229, Нижегородской области - 227, Свердловской области - 207, Воронежской области - 200, Иркутской области - 191, Челябинской области - 182, Ямало-Ненецком АО - 165, Ростовской области - 153, Красноярском крае - 148, Тыве - 147, Архангельской области - 129, Саратовской области - 115, Ульяновской области - 110, Новосибирской области - 105, в Ставропольском крае 101, в еще 66 регионах - меньше 100 случаев.

За сутки в РФ было зарегистрировано 109 летальных случаев от коронавируса. В Москве подтверждено 32 смерти, в Санкт-Петербурге - 26, в Московской, Ростовской и Нижегородской областях - 5, в Дагестане - 4, в Тульской, Архангельской областях, а также в Краснодарском и Пермском краях - 3, в Ленинградской, Новосибирской областях, Алтайском крае, в Кабардино-Балкарской Республике и в Бурятии - 2. Еще в 10 регионах по одному летальному случаю.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 16,9 млн тестов на коронавирус, из них за сутки - 337 тыс., под меднаблюдением остаётся 310 тыс. человек.

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Тэги: РОССИЯ, ВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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