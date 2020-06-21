Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

17.06   $/bbl WTI 38.84 0.88 Brent 41.51 0.80

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 21.06.2020 13:36

Один человек погиб из-за взрыва газа в киевской многоэтажке

Один человек погиб из-за взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева в воскресенье утром, трех человек извлекли из-под завалов.

"По состоянию на 11:00 найден один погибший человек. Эвакуирован 21 человек. Разблокированы три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома", - говорится на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В воскресенье утром в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, разрушено перекрытие четырех этажей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВА


Похожие новости


Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Украинский суд 22 июня рассмотрит ходатайство защиты об изменении меры пресечения Савченко Полицейские ранним утром искали Саакашвили в лагере под Верховной Радой, произошли столкновения Кличко вновь победил на выборах мэра Киева с 66,5% голосов - предварительные данные обработки 100% протоколов

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]