Один человек погиб из-за взрыва газа в киевской многоэтажке

Один человек погиб из-за взрыва газовоздушной смеси в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева в воскресенье утром, трех человек извлекли из-под завалов.

"По состоянию на 11:00 найден один погибший человек. Эвакуирован 21 человек. Разблокированы три человека. Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома", - говорится на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

В воскресенье утром в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа, разрушено перекрытие четырех этажей.