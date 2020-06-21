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СНГ 21.06.2020 14:08

Путин: заявления Зеленского о войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут негативно сказаться на отношениях РФ и Украины, считает глава российского государства Владимир Путин.

В рамках документального проекта "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого был показан на телеканале "Россия-1", президенту РФ был задан вопрос о том, как он относится к высказываниям Зеленского о Великой Отечественной войне и о том, как это может сказаться на дальнейших России и Украины.

"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй Мировой войны", - сказал Путин.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]