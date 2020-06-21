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Дальнее зарубежье 21.06.2020 14:50

В Латвии и Эстонии не выявлено новых случаев коронавируса

В Латвии и в Эстонии за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая Covid-19.

В Латвии за прошедшие сутки сделано 1 294 теста на Covid-19, но не зафиксировано ни одного нового случая, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний. За последние сутки один заболевший Covid-19 госпитализирован.

В больницах республики лечатся девять пациентов с коронавирусом, один из них находится в тяжелом состоянии. Из больниц выписано 173 человека, переболевших коронавирусом, 903 человека выздоровели. С начала пандемии 30 человек скончались.

В Эстонии за сутки были проанализированы 440 тестов на COVID-19, из которых ни один не показал позитивного результата, сообщил в воскресенье департамент здоровья. Всего в республике после начала пандемии было сделано более 102 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 981 оказались позитивными.

В больницах Эстонии находятся восемь пациентов. С начала пандемии 1 764 человека выздоровели, в том числе у 1 353 человек закрыты истории болезни. 411 человек ожидают подтверждения о выздоровлении. За весь период от COVID-19 скончались 69 человек.

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Тэги: ЛАТВИЯ, ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]