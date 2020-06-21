Комендантский час перестал действовать с воскресенья в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии с воскресенья отменили комендантский час на всей территории страны, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.
В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.
Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.
С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.
Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.
С разрешения властей с воскресенья максимум 75% госслужащих и работников госкомпаний могут вернуться на свои рабочие места, сообщают СМИ.
Согласно последним данным, число заражённых Covid-19 в Саудовской Аравии достигло 154 тыс. 233 человек, из которых выздоровели 98917, скончались 1230.
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