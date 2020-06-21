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Дальнее зарубежье 21.06.2020 15:30

Комендантский час перестал действовать с воскресенья в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии с воскресенья отменили комендантский час на всей территории страны, сообщают арабские СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел королевства.

В то же время до особого распоряжения под запретом остаются совершение умры (малое паломничество в Мекку - ИФ) а также международное воздушное, наземное и морское сообщение.

Любая экономическая и коммерческая деятельность разрешена при выполнении всех санитарных норм, включая ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Скопление людей в одном месте не должно превышать 50 человек.

С воскресенья в стране также открываются спортзалы и возобновляются спортивные мероприятия.

Саудовская Аравия начала постепенно ослаблять карантинные меры в конце мая, отменив запреты на перемещения внутри страны, вновь открыв мечети и разрешив работникам вернуться на свои места.

С разрешения властей с воскресенья максимум 75% госслужащих и работников госкомпаний могут вернуться на свои рабочие места, сообщают СМИ.

Согласно последним данным, число заражённых Covid-19 в Саудовской Аравии достигло 154 тыс. 233 человек, из которых выздоровели 98917, скончались 1230.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]