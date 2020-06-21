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Дальнее зарубежье 21.06.2020 16:18

Испания открыла границы для жителей ЕС

Испанские власти с воскресенья стали допускать без ограничений на свою территорию жителей стран ЕС и Шенгенской зоны, сообщают европейские СМИ.

Граждан стран из этой зоны будут свободно пускать в Испанию, не требуя обязательного 14-дневного карантина.

В частности, с полуночи по местному времени возобновилось свободное движение через границу с Францией.

Однако не все страны ЕС согласились открыть границы с Испанией. Так, власти соседней Португалии объявили, что будут готовы сделать это только с 1 июля.

Испания была одним из основных эпицентров распространения коронавирусной инфекции в Западной Европе. В стране выявили более 300 тыс. случаев заражения, более 28 тыс. пациентов скончались.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИСПАНИЯ, ЕВРОПА, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]