Путин допускает, что вновь будет баллотироваться в президенты РФ

Президент России Владимир Путин не исключил, что снова будет баллотироваться на пост главы государства, если соответствующие изменения в конституцию будут приняты, но окончательное решение еще не принял.
"Я не исключаю возможности, если это возникнет в конституции, баллотироваться. Там видно будет", - сказал он в документальном фильме "Россия. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).
Вместе с тем, президент подчеркнул: "Я для себя еще ничего не решил".
Комментируя поправку в конституцию, которая позволяет ему вновь выдвигать свою кандидатуру на выборы, Путин заметил, что "если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников".
"Работать надо, а не преемников искать", - добавил он.
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