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Дальнее зарубежье 21.06.2020 17:54

В Пекине за две недели протестировали более 2 млн человек на коронавирус

Более 2 млн жителей китайской столицы прошли за последние две недели проверку на коронавирус COVID-19, сообщает Global Times.

О точных результатах тестирования не сообщается. В то же время издание отмечает, что многих пекинцев в итоге "попросили оставаться дома".

Такую проверку власти проводят в связи с новой вспышкой распространения коронавирусной инфекции в Пекине. С 16 июня в городе действуют дополнительные меры, нацеленные на борьбу против этого заболевания.

В пятницу группа из нескольких десятков врачей прибыла в Пекин из провинции Хубэй. Именно оттуда несколько месяцев назад начал распространяться COVID-19. Поэтому медики из этой провинции считаются видными специалистами по борьбе против коронавируса.

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Тэги: КИТАЙ, ВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]