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21.06.2020 18:46

Сепаратисты в Йемене захватили архипелаг Сокотра

Сепаратисты из йеменского Южного переходного совета объявили, что за выходные взяли под контроль архипелаг Сокотра в Индийском океане, сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Острова считаются стратегически важными, потому что мимо них проходят маршруты, по которым следуют торговые суда.

Кроме того, Сокотра известен уникальными фауной и флорой.

До недавних пор архипелаг удерживали правительственные силы. Теперь же на нем находятся бойцы близкого к Саудовской Аравии Южного переходного совета.

В сообщениях отмечается, что такое развитие событий указывает на усиливающиеся разногласия между Южным переходным советом и правительством Йемена, ведущими борьбу против йеменских мятежников-хуситов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЙЕМЕН, СЕПАРАТИСТЫ, ОСТРОВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]