В Азербайджане за сутки выявлено около 500 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 491 человека, сообщает оперативный штаб.

Это новый суточный рекорд по числу новых случаев заражения.

"В тоже время выздоровели 283 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 12,729 тыс. человек, число вылечившихся – 6,799 тыс., скончавшихся - 154.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,776 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 4,947 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 422,049 тыс. тестов.

А. Мамедов