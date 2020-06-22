Вучич объявил о победе Сербской прогрессивной партии на выборах в парламент Сербии

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
"Мы получили более двух миллионов голосов из чуть менее 3,3 млн, что абсолютно беспрецедентно", - сказал Вучич, выступая перед избирательным штабом партии.
"Я уже давно занимаюсь политикой, но никогда не переживал ничего подобного. Сегодня вечером я получил большое доверие от людей в условиях, когда мало кто верил. Мы получили большое предупреждение от народа, что мы должны быть еще более ответственными, осторожными и старательными", - добавил он.
По предварительным итогам выборов после обработки 83,3% бюллетеней, Сербская прогрессивная партия набирает 62,9 % голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича - 10,8 %, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 4%.
Согласно этим результатам, Сербская прогрессивная партия будет иметь 189 депутатов в парламенте, СПС-32, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 12.
Кроме того, четыре партии нацменьшинств также пройдут в парламент.
Из партий меньшинств Альянс воеводинских венгров потенциально получит девять мест, албанская Демократическая Альтернатива - три, Партия справедливости и примирения-три и Партия демократического действия (ПДД) сербских мусульман - два места в Скупщине.
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