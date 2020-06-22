Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 9 млн - Worldometer

Количество инфицированных новым типом коронавируса в мире с начала пандемии превысило 9 млн человек, сообщил портал Worldometer.

По его данным на 06:00 понедельника всего в мире коронавирусом заразились 9 млн 45 тыс. 457 человек, жертвами инфекции стали 470 тыс. 698 человек, излечились более 4,8 млн.

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