Трамп не отрицает возможность встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Я бы, может быть, подумал об этом. Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не выступаю против встреч - вы знаете, редко выступаю против встреч", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

"Я всегда говорю, что вы очень мало теряете на встречах. Но на данный момент я им отказал", - добавил Трамп.

Президент США также заявил, что не был в восторге от решения своей администрации поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Я мог бы жить с этим или без этого, но я был очень решительно против того, что происходит в Венесуэле", - сказал Трамп.

"Некоторым это нравилось, некоторым нет. Мне это было нормально. Не думаю, что так или иначе это имело значение", - сказал президент о выборе Гуайдо.

Комментарии президента появились после того, как были опубликованы выдержки из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в которых утверждалось, что Трамп с самого начала не желал поддерживать Гуайдо. По словам Болтона, Трамп сказал, что лидер оппозиции был слаб, как "ребенок".

Болтон также утверждал, что Трамп сказал, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.