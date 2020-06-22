Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.06.2020 09:41

Трамп не отрицает возможность встречи с Мадуро

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Я бы, может быть, подумал об этом. Мадуро хотел бы встретиться. И я никогда не выступаю против встреч - вы знаете, редко выступаю против встреч", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

"Я всегда говорю, что вы очень мало теряете на встречах. Но на данный момент я им отказал", - добавил Трамп.

Президент США также заявил, что не был в восторге от решения своей администрации поддержать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо.

"Я мог бы жить с этим или без этого, но я был очень решительно против того, что происходит в Венесуэле", - сказал Трамп.

"Некоторым это нравилось, некоторым нет. Мне это было нормально. Не думаю, что так или иначе это имело значение", - сказал президент о выборе Гуайдо.

Комментарии президента появились после того, как были опубликованы выдержки из мемуаров бывшего советника президента по нацбезопасности Джона Болтона, в которых утверждалось, что Трамп с самого начала не желал поддерживать Гуайдо. По словам Болтона, Трамп сказал, что лидер оппозиции был слаб, как "ребенок".

Болтон также утверждал, что Трамп сказал, что было бы "круто" вторгнуться в Венесуэлу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, МАДУРО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Трамп высоко ценит лидеров Великобритании и Японии, но негативно относится к президенту Франции - СМИ со ссылкой на книгу Болтона США оставляются за собой возможность разрыва отношений с Китаем - Трамп Трамп считает, что может проиграть на выборах в ноябре только из-за голосования по почте Болтон полагает, что Трампу не хватает компетентности для поста президента США Трамп не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие и выяснял, входит ли Финляндия в состав РФ - Болтон Трамп обвинил Болтона в нарушении закона о неразглашении секретной информации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]