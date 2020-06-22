Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен вводить санкции против официальных китайских представителей в соответствии с приятым законом о правах уйгуров в китайском Синьцзяне.

"Если бы меня спросили об этом, я бы рассмотрел. Но меня никто не просил. Со мной никто не говорил о законе Магнитского. Поэтому, если кто-то меня об этом попросит, я рассмотрю вопрос", - сказал Трамп в интервью порталу Axios.

Он пояснил: "Я заключил с Китаем хорошее соглашение о продажах ему в перспективе товаров на $250 млрд. И, между прочим, они много покупают, вы знаете".

Президент добавил: "И когда вы в середине переговорного процесса... и вдруг начинаете вводить дополнительные санкции... Мы и так сделали много. Я ввел против Китая тарифы, которые намного хуже, чем любые санкции, которые вы можете себе представить".

Ранее в июне Трамп подписал разработанный и принятый Конгрессом законопроект "О политике в области прав уйгуров 2020", который предусматривает возможность применять санкции в отношении китайских официальных представителей.

Так называемый "закон Магнитского" позволяет США вводить санкции против официальных представителей других стран за нарушение прав человека.

Трамп опроверг обвинения отставного советника по нацбезопасности Джона Болтона, приведенные в его мемуарах о работе в Белом доме, о том, что просил председателя КНР Си Цзиньпина увеличить закупки американской сельхозпродукции, что поможет победе не выборах 2020 года.

"Нет, вовсе нет", - сказал Трамп - "Я говорю всем, с кем мы имеем дело - не только президенту Си - я хочу, чтобы они вели дела с нашей страной", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего.

Он отметил: "Кстати, то, что хорошо для страны, хорошо и для меня. То, что хорошо для страны, хорошо и для выборов. Но я не хожу и не говорю: "О, помогите мне с переизбранием. Зачем мне это говорить?"

Президент пояснил, что вел деловые переговоры с Си Цзиньпином в присутствии большого числа людей.

"И я, конечно, не сказал бы этого в любом случае, но, тем более, я уж точно не сказал бы этого в комнате, полной людей", - заявил Трамп.