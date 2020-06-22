Специалист заявляет о необходимости выпуска около 70 млн доз создаваемой в РФ вакцины от коронавируса

Нужно произвести до 70 млн. доз создаваемой в России вакцины для перехода к массовой вакцинации населения страны от коронавируса, заявил директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете "Красная звезда".
"Совсем недавно мы получили разрешение на проведение клинических испытаний. Надеюсь, эти исследования пройдут успешно и не исключено, что в начале осени мы приступим к выпуску данных препаратов. Для того, чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка пятидесяти-шестидесяти, а возможно и семидесяти миллионов доз данного препарата", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что государство уже принимает меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины.
Гинцбург рассказал, что препарат сможет защитить организм человека от заражения на долгий срок. "Есть большая доля уверенности, что и в этом случае иммунитет, защищающий нас, будет сохраняться не в течение трех, четырех, пяти или шести месяцев, а, по крайней мере, два года и более", - заявил директор института.
Ранее сообщалось, что испытания российской вакцины от COVID-19 проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Испытания вакцины на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных ранее были проведены в 48 Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. На прошлой неделе начались клинические испытания вакцины.
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