В Китае за сутки выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом: 18 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие стуки в Китае выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев семь "импортированы", 11 зафиксированы внутри страны: девять - в Пекине и два - в провинции Хэбэй, на территории которой расположена столица КНР.

За предыдущие сутки были выявлены 32 новых случая заражения коронавирусом: 26 активных и шесть бессимптомных. Из активных случаев 25 зафиксированы внутри страны: 22 - в Пекине и три в Хэбэе.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 396 активных случая заражения, из них 1 тыс. 876 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены три новых случая заболевания, все - в Гонконге. С начала эпидемии зарегистрированы 1 тыс. 622 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 131 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 446 (семь случаев смерти).