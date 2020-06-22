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Дальнее зарубежье 22.06.2020 10:16

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения пообещал помочь Сербии со скорейшим вступлением в ЕС

Комиссар ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей заявил, что будет работать с новым парламентом Сербии после прошедших в стране выборов, в том числе и по вопросу вступления в ЕС.

"Важный день для Сербии с парламентскими и местными выборами. С нетерпением жду совместной работы с новым правительством по реформам, связанным с ЕС. Мы обязуемся помочь Сербии быстро продвинуться вперед к вступлению в ЕС и поддержать экономическое восстановление после кризиса COVID-19", - написал Оливер Вархей в твиттер.

По предварительным итогам выборов в парламент Сербии после обработки 92,8% бюллетеней, Сербская прогрессивная партия набирает 62,9 % голосов, Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича - 10,9 %, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 4,2%.

Согласно этим результатам, Сербская прогрессивная партия будет иметь 189 депутатов в парламенте, СПС -32, блок главы муниципалитета Нови-Београд Александра Шапича - 12.

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Тэги: СЕРБИЯ, ЕС, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]