Нефть умеренно дешевеет после заметного недельного роста, Brent - $41,09 за баррель

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в понедельник на фоне смешанных сигналов после уверенного роста по итогам минувшей недели.
Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 в понедельник составляет $41,09 за баррель, что на $0,1 (0,24%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,68 (1,6%).
Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,05 (0,13%) - до $39,70 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,91 (2,3%). Цена ближайшего фьючерса WTI на закрытие предыдущих торгов стала максимальной с 6 марта, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.
За минувшую неделю Brent прибавила в цене 8,9%, WTI - 9,6%.
Цены на нефть поддерживал оптимизм относительно выполнения сделки ОПЕК+. Ирак и Казахстан в четверг представили мониторинговому комитету ОПЕК+ планы компенсации неисполненных обязательств по сокращению нефтедобычи, другим странам было дано время до 22 июня на представление своих планов.
"Уровень исполнения сделки уже был выше ожиданий участников рынка, и, вероятно, можно достичь лучшего уровня", - отметила старший аналитик по нефтяному рынку Rystad Energy Паола Родригез Масиу, которую цитирует MarketWatch.
Помимо этого, нефтяные цены поддержали новости о переговорах лидеров стран Евросоюза о создании фонда экономического восстановления объемом 750 млрд евро ($840 млрд) и о спаде напряженности в отношениях между США и Китаем.
"Фонд восстановления ЕС объемом 750 млрд евро поддержит экономическое восстановление в Европе и будет способствовать росту спроса на нефть этим летом", - считает аналитик Oanda Эдвард Мойя.
Помимо этого, агентство Bloomberg сообщило о планах Пекина по наращиванию закупок американской сельхозпродукции для выполнения первой фазы торгового соглашения с США.
В то же время, рост нефтяных цен сдерживается опасениями в связи с ростом новых случаев заражения коронавирусом в Китае и ряде американских штатов. За истекшие стуки в КНР выявлены 25 новых случаев заражения коронавирусом, из них 18 больных в активной форме и семь бессимптомных носителей, сообщил Госкомздрав страны на своем официальном сайте.
Власти Аризоны, Флориды, Калифорнии и Невады в пятницу сообщили об очередном рекордном приросте новых случаев заражения коронавирусом, пишет CNBC.
"Трафик в Пекине снизился, поскольку власти борются с новой вспышкой. В США Apple была вынуждена закрыть ранее открывшиеся магазины на фоне роста случаев заболевания в некоторых штатах", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.
Тем временем количество действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 13 штук по сравнению с предыдущей неделей - до 266 единиц. Годом ранее в стране действовало 967 установок. Число нефтяных установок снизилось на 10 и составило 189 - на 600 меньше, чем годом ранее.
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