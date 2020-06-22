Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 22 июня сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 22 июня ЦБА установил 1,9043 манат/1EUR (19 июня - 1,9065 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 22 июня сохранил 0,0244 манат/1RUB.
А. Мамедов
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