Число заражений коронавирусом в Грузии достигло 908

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у двоих человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 908, сообщает в понедельник грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 2 тыс. 710 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 269 человек. Выздоровели 761, скончались от коронавирусной инфекции 14 человек.