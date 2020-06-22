Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9065 RUR   0.0244 GBR   2.1131 TRY   0.2479

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.06.2020 10:06

В Чернобыльской зоне вновь возник пожар

В Чернобыльской зоне (Киевская область Украины) произошло возгорание лесной подстилки, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, пожар локализован в 20:40 на площади 3 га.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 понедельника наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.

К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.

К середине мая в Чернобыльской зоне отчуждения был локализован лесной пожар, который тушили больше месяца, начиная с 4 апреля. Тогда из-за ветра огонь добрался до города Припять и опасных объектов Чернобыльской зоны.

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЧЕРНОБЫЛЬ, ЛЕС, ПОЖАР


Похожие новости


Зеленский подписал указ о превращении чернобыльской зоны в "туристический магнит" Глава ГСЧС Украины назвал поджог причиной крупного пожара в Чернобыльской пуще Россия, Украина и Белоруссия призвали мировое сообщество создать новую концепцию международного сотрудничества по Чернобылю Янукович пригласил коллег по СНГ посетить Чернобыль Премьер Украины предлагает "вдохнуть жизнь" в пострадавшие от радиации территории Чернобыльской зоны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]