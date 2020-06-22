В Чернобыльской зоне вновь возник пожар

В Чернобыльской зоне (Киевская область Украины) произошло возгорание лесной подстилки, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.
"21 июня в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи села Ильинцы на территории Лубянского лесничества произошло возгорание лесной подстилки", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, пожар локализован в 20:40 на площади 3 га.
Отмечается, что по состоянию на 7:00 понедельника наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины.
К тушению привлечены 11 человек и три единицы техники лесного хозяйства.
К середине мая в Чернобыльской зоне отчуждения был локализован лесной пожар, который тушили больше месяца, начиная с 4 апреля. Тогда из-за ветра огонь добрался до города Припять и опасных объектов Чернобыльской зоны.
Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.
Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.
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