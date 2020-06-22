Число жертв коронавируса в мире превысило 468 тыс., число инфицированных - 8,95 млн - университет Хопкинса

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 10:00 понедельника достигло 468 тыс. 331 человека, увеличившись за сутки на 2 тыс. 292, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 6 тыс. 024.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 10:00 понедельника насчитывалось 8 млн 952 тыс. 428 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 181 тыс. 799 против 107 тыс. 494 по состоянию на минувшее воскресенье, излечились 4,4 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 279 тыс. 879 (119 тыс. 969 скончавшихся), Бразилии - 1 млн 083 тыс. 341 (50 тыс. 591), Индии - 425 тыс. 282 (13 тыс. 699), Великобритании - 305 тыс. 803 (42 тыс. 717), Перу - 251 тыс. 338 (7 тыс. 861, данные за воскресенье), Испании - 246 тыс. 272 (28 тыс. 322), Чили - 242 тыс. 355 (4 тыс. 479), Италии - 238 тыс. 499 (34 тыс. 634), Иране - 204 тыс. 952 (9 тыс. 623), Франции - 197 тыс. 008 (29 тыс. 643), Германии - 191 тыс. 272 (8 тыс. 895), Турции - 187 тыс. 685 (4 тыс. 950), Пакистане - 181 тыс. 088 (3 тыс. 590), Мексике - 180 тыс. 545 (21 тыс. 825), Саудовской Аравии - 157 тыс. 612 (1 тыс. 267), Бангладеш - 112 тыс. 306 (1 тыс. 464), Канаде - 103 тыс. 078 (8 тыс. 482).