В Кремле считают, что бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" раскрыл некоторые сведения, которые предназначались для служебного пользования, но от общих оценок этого труда воздерживаются.

"Мы, наверное, не хотели бы комментировать его оценки в том, что касается внутриполитической ситуации в США, это не наше дело. И характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года - это не наше дело. Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы. Давать какую-то общую оценку, наверное, нельзя", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Книга Болтона должна выйти в свет 23 июня, однако перед ее публикацией в СМИ появились выдержки из мемуаров.

У Пескова уточнили, каково восприятие книги, исходя из уже известных ее фрагментов: скорее негативное или позитивное?

"Это я не знаю, негативное или позитивное. Насколько мы можем понять из доступных материалов об этой книги, Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, переговорами, различными встречами на высшем уровне. Часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена. По крайней мере, в нашей стране она относится к категории "Для служебного пользования". У нас такая практика, но, по всей видимости, в США практика другая. Опять же, это не наше дело", - сказал Песков.