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Дальнее зарубежье 22.06.2020 15:53

В Кремле считают, что Болтон в своей книге опубличил часть информации "для служебного пользования"

В Кремле считают, что бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" раскрыл некоторые сведения, которые предназначались для служебного пользования, но от общих оценок этого труда воздерживаются.

"Мы, наверное, не хотели бы комментировать его оценки в том, что касается внутриполитической ситуации в США, это не наше дело. И характеристики, которые Болтон давал главе государства, советником которого он являлся в течение года - это не наше дело. Что касается его оценок нашего президента, то там разные оценки, с чем-то можно согласиться, с чем-то нельзя согласиться. Поэтому здесь нужно смотреть отдельные посылы. Давать какую-то общую оценку, наверное, нельзя", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

Книга Болтона должна выйти в свет 23 июня, однако перед ее публикацией в СМИ появились выдержки из мемуаров.

У Пескова уточнили, каково восприятие книги, исходя из уже известных ее фрагментов: скорее негативное или позитивное?

"Это я не знаю, негативное или позитивное. Насколько мы можем понять из доступных материалов об этой книги, Болтон во многом приводит информацию, связанную с его служебной деятельностью, переговорами, различными встречами на высшем уровне. Часть этой информации, очевидно, вряд ли может быть опубличена. По крайней мере, в нашей стране она относится к категории "Для служебного пользования". У нас такая практика, но, по всей видимости, в США практика другая. Опять же, это не наше дело", - сказал Песков.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БОЛТОН, КНИГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]