РФ и Нидерланды планируют обновить соглашение о предотвращении инцидентов на море

Россия и Нидерланды планируют внести изменения в подписанное в 1990 году соглашение о предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод.

Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правительство России одобрило проект протокола о внесении изменений в соглашение между правительством СССР и правительством Нидерландов o предотвращении инцидентов на море за пределами территориальных вод от 19 июня 1990 года. Этот проект был представлен министерством обороны РФ, согласован с МИДом РФ и предварительно проработан c нидерландской стороной.

"Поручить Минобороны России провести c участием МИДа России переговоры c нидерландской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанный протокол", - говорится в распоряжении правительства за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В проекте протокола указано, что обе стороны считают целесообразным внести изменения в действующее соглашение, "стремясь обеспечить более высокий уровень безопасности плавания своих кораблей и полетов своих воздушных судов за пределами территориальных вод".

Внесенные изменения предполагают, что воздушными судами будут считаться не только пилотируемые, но и беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, планируется установить минимальную безопасную дистанцию для кораблей - "при сближении на дистанцию менее 20 кабельтовых (2 морские мили) днем и 30 кабельтовых (3 морские мили) ночью или в условиях ограниченной видимости корабли сторон будут использовать возможности для установления связи".

Также проект обновленного соглашения предписывает воздушным судам обеих сторон проявлять максимальную осторожность в интересах взаимной безопасности - в частности, не допускать имитации атак или применения оружия, выполнения пилотажных фигур над кораблями другой стороны, преднамеренного создания помех системам связи и навигации кораблей и летательных аппаратов.

"Стороны будут обеспечивать через установленную систему радиопередач извещений и предупреждений мореплавателям заблаговременно, как правило, не менее чем за 3 - 5 суток, передачу оповещений o действиях за пределами территориальных вод, которые представляют опасность для мореплавания или воздушной навигации", - говорится в документе.

В нем отмечается, что стороны будут своевременно обмениваться через военных атташе в Москве и Гааге информацией o случаях столкновений и других инцидентов на море между кораблями и воздушными судами России и Нидерландов.