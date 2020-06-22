Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.0244 GBR   2.1061 TRY   0.2483

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 22.06.2020 15:42

Лукашенко рассказал белорусским десантникам об отсутствии демократии и подавлении протестов на Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую Венскую Краснознаменную бригаду и рассказал, как на Западе подавляют протесты.

"Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране", - заявил Лукашенко.

Президента цитирует госагентство БелТА.

В связи с этим Лукашенко, в частности, привел примеры мер реагирования, которые предпринимались во Франции по отношению к "желтым жилетам", а также события в США.

По его словам, во Франции для наведения порядка привлекались не только жандармерия, но и военные. Также продолжил он, жестко разобрались с народными волнениями и в США: в ряде городов введены комендантский час и подразделения вооруженных сил.

Кроме того, Лукашенко во время встречи напомнил об обновленной Военной доктрине Беларуси, которая была приведена в соответствие с современными вызовами. "Еще раз напомню: фронт на фронт воевать не будем, нет такой войны. Это локальные войны. И гибридные войны. Это не только стрельба (это потом). Начинается с информационных войн, и мы это видим сегодня", - заявил он.

Как сообщалось, в пятницу и минувшие выходные в Минске и других городах прошли митинги в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. По информации МВД только 19 июня было задержано 270 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЕМОКРАТИЯ, ДЕСАНТНИКИ


Похожие новости


Лукашенко: в Белгазпромбанке сидят ворюги и мошенники Лукашенко обещает разобраться с "заигравшимися в политику" бизнесменами Лукашенко заявил о собранных 1,5 млн подписей в его поддержку Лукашенко назвал бизнесменов "буржуями" и поручил их "прошерстить" Лукашенко потребовал от силовиков обеспечить стабильность в Белоруссии, сославшись на подавление беспорядков в США Лукашенко рассматривает предложения по новому составу правительства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]