Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.0244 GBR   2.1061 TRY   0.2483

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.06.2020 16:20

На авиабазе США на острове Гуам зафиксирована вспышка COVID-19

На стратегической авиабазе США на острове Гуам в западной части Тихого океана выявлено 35 военнослужащих, заразившихся коронавирусом, сообщило в понедельник ее командование.

Все эти военнослужащие входят в состав одного из подразделений, которое прибыло на Гуам еще 25 мая, указал командующий 36-м авиакрылом на базе Андерсен бригадный генерал Джентри Босвелл. Первый случай заболевания был зафиксированы 12 июня.

При этом генерал не сообщил, в каком именно подразделении произошла вспышка - в летном или техническом, сославшись на закрытость этой информации.

Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам авианосец USS Theodore Roosevelt. В последующем среди членов команды, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом. В конце мая после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.

По данным расследования ВМС США, вирус мог попасть на борт авианосца после его захода с визитом во вьетнамский порт Дананг в начале марта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]