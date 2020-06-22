На авиабазе США на острове Гуам зафиксирована вспышка COVID-19

На стратегической авиабазе США на острове Гуам в западной части Тихого океана выявлено 35 военнослужащих, заразившихся коронавирусом, сообщило в понедельник ее командование.
Все эти военнослужащие входят в состав одного из подразделений, которое прибыло на Гуам еще 25 мая, указал командующий 36-м авиакрылом на базе Андерсен бригадный генерал Джентри Босвелл. Первый случай заболевания был зафиксированы 12 июня.
При этом генерал не сообщил, в каком именно подразделении произошла вспышка - в летном или техническом, сославшись на закрытость этой информации.
Как сообщалось, в конце марта из-за вспышки коронавируса на борту был вынужден экстренно зайти на базу на острове Гуам авианосец USS Theodore Roosevelt. В последующем среди членов команды, состоящей из 4,8 тыс. моряков, было выявлено не менее 1 тыс. 155 случаев заболевания коронавирусом. В конце мая после санобработки помещений корабля и карантина экипажа он с неполной командой из здоровых моряков вышел в море.
По данным расследования ВМС США, вирус мог попасть на борт авианосца после его захода с визитом во вьетнамский порт Дананг в начале марта.
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