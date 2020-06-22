Китай приостановил импорт курятины с завода Tyson Foods из-за COVID-19

Китайские власти приостановили импорт курятины с одного из заводов, принадлежащих американскому производителю питания Tyson FoodsInc., в связи со вспышкой коронавируса на предприятии.
Временный запрет на импорт, введенный в минувшее воскресенье, распространяется на продукцию, которая уже доставлена в Китай или еще только будут отгружена, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. При этом не уточняется, какой объем курятины поставлял завод Tyson, также не приводятся какие-либо другие сведения о продукции.
Tyson сообщил, что изучает эту информацию, и подтвердил, что речь идет о предприятии по переработке мяса птицы в городе Спрингдейл, штат Арканзас.
"Мы уверены, что наша продукция безопасна, и надеемся, что в ходе консультаций между правительствами США и Китая удастся урегулировать этот вопрос", - сказал представитель Tyson, слова которого приводит агентство Bloomberg.
В пресс-релизе компании, опубликованном в пятницу, говорится, что 481 сотрудник заводов компании, расположенных на северо-западе Арканзаса, включая предприятие в Спрингдейле, сдали положительные тесты на COVID-19, что составляет порядка 13% персонала, среди которого проводилось тестирование. Из них у 95% инфекция протекала бессимптомно.
Китайские власти в последнюю неделю проверяют импортируемое мясо и морепродукты на наличие следов COVID-19 после вспышки коронавируса в Пекине, связанной с оптовым рынком "Синьфади", отмечает Bloomberg. По информации китайских СМИ, вирус был обнаружен на разделочной доске, которая использовалась для обработки импортированного лосося.
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