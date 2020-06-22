Представитель правительства ФРГ осудил беспорядки в Штутгарте

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт осудил беспорядки в Штутгарте, где в минувшие выходные были совершены нападения на полицейских и разгромлены магазины.

"Сцены, которые разыгрались в центре Штутгарта в субботу ночью - отвратительны, их следует жестко осудить. Тот, кто участвует в подобных проявлениях насилия, кто жестко нападает на полицейских и ломает витрины магазинов и мародерствует, не может это ничем оправдать", - заявил Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

По его словам, виновные своим поступком противопоставили себя государству, его гражданам и законам ФРГ.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер в понедельник выехал в Штутгарт.

В ночь на воскресенье группы неизвестных устроили беспорядки в Штутгарте, причиной, по данным местной полиции, стала полицейская проверка в связи с оборотом наркотиков, в ходе проверки полицейские задержали одного подозреваемого. Около 23.30 группы мужчин начали атаковать полицию и забрасывать полицейских бутылками и камнями, затем атакующие разбились на мелкие группы, переместились дальше по улицам города и начали громить витрины магазинов. Полиция задержала 24 человек, 19 полицейских получили травмы. У 30 магазинов были разбиты витрины и двери, преступникам удалось проникнуть в восемь магазинов, частично они были разграблены.