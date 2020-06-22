В Израиле возобновилось движение поездов после трех месяцев перерыва из-за коронавируса

В Израиле возобновилось движение междугороднего железнодорожного транспорта после трех месяцев перерыва из-за коронавируса, однако в стране все равно продолжают выявлять новых зараженных, сообщает в понедельник The Times of Israel.

В соответствии с мерами дистанцирования, пассажирские поезда ограничены примерно 500 пассажирами - половиной их нормальной вместимости - во избежание скученности людей. Власти полагают, что отсутствие подобных мер может привести к повторной вспышке заражения.

В первое время пассажиры смогут ездить только при помощи ваучеров, оформлять которые нужно будет за 48 часов до поездки. Ваучеры не заменяют билеты на поезда, их также нужно покупать, но, чтобы попасть в поезд, пассажир должен будет приложить к валидатору и билет, и ваучер на поездку.

Во время поездки пассажиры будут обязаны носить маски, а употребление еды и напитков на станции и в пути пока запрещается.

В случае, если при соблюдении этих правил количество зараженных не будет расти, то вместимость поездов увеличат до 75%.

Поезда перестали курсировать в Израиле 25 марта, когда в стране выявляли все больше и больше заражений. Тогда пассажиры могли передвигаться только на автобусах, которые ходили по урезанному расписанию. Это вызывало большой гнев израильтян, многие из которых ездят на работу в соседние города и в пригороды.

Несмотря на меры безопасности, в стране продолжают выявлять новых зараженных По данным Минздрава Израиля, за последние сутки в стране выявили 183 зараженных. Это меньше, чем на прошлой неделе, тогда их максимальное число было 257 человек. Всего в Израиле за время пандемии выявили более 20,8 тыс. зараженных, скончались 307 человек. Болеют коронавирусом в Израиле в настоящее время порядка 4,8 тыс. человек.