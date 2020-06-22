Эстонцы после отмены карантина полюбили быструю езду

В эстонской полиции обеспокоены сформировавшейся в последние недели тенденцией: практически ежедневными стали опасное превышение скорости и попытки сбежать от полицейских.

"Только за последние дни мы задержали троих водителей, спидометр которых до встречи с полицейской машиной достигал 200 км/ч или даже поднимался выше этой отметки. (...) Похоже, что дороги превратились в Дикий Запад, где люди после снятия чрезвычайного положения выражают свое чувство освобождения", - заявил майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымер.

Полицейский, которого цитирует агентство BNS, объяснил лихачество во многом "прошлыми нарушениями со стороны водителя - у кого-то нет водительских прав, а кто-то был нетрезв".

Но, по его мнению, лихачество может быть связано и с окончанием карантинных мероприятий в связи с коронавирусом: "Коронавирус, выражаясь фигурально, поставил нас всех на паузу. Новые требования соблюдать карантин и дистанцию, скорее всего, многим мешали чувствовать себя свободными и близко общаться с другими людьми".

Сымер заметил, что проведенные после снятия чрезвычайного положения полицейские операции показали, что число водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения заметно возросло.

"Только что все тщательно оберегали друг друга от вируса и старательно следовали кризисным правилам. Теперь люди забыли, что человеческие жизнь и здоровье зависят не только от болезней, и, пренебрегая опасностями на дорогах, внезапно забыли об элементарных правилах дорожного движения, которые точно также позволили бы всем нам оставаться живыми и здоровыми", - посетовал полицейский.

В связи с этим он выразил опасение по поводу приближения Иванова дня (народный праздник День Ивана Купалы): "В этом году он немного иной, поскольку не будет крупных публичных костров, но это не означает, что не возникнет потребности поездки с одной вечеринки с костром на другую".

В свою очередь глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что последние недели в стране оказались трагическими, и призвал граждан вести себя разумно.

"На дорогах погибло недопустимо много людей. Было недопустимо много утонувших. На праздниках встретятся руль автомобиля, огонь и вода. Пожалуйста, ведите себя разумно и берегите своих близких, чтобы они не садились нетрезвыми за руль и не шли купаться. Пожалуйста, воздерживайтесь от насилия. Каждая жизнь представляет ценность, давайте быть ответственными. Дорогие сограждане, пожалуйста, ведите себя разумно", - процитировал Хельме пресс-секретарь министерства.