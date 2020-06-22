Эстонцы после отмены карантина полюбили быструю езду

В эстонской полиции обеспокоены сформировавшейся в последние недели тенденцией: практически ежедневными стали опасное превышение скорости и попытки сбежать от полицейских.
"Только за последние дни мы задержали троих водителей, спидометр которых до встречи с полицейской машиной достигал 200 км/ч или даже поднимался выше этой отметки. (...) Похоже, что дороги превратились в Дикий Запад, где люди после снятия чрезвычайного положения выражают свое чувство освобождения", - заявил майор полиции Тартуского отделения Юллар Сымер.
Полицейский, которого цитирует агентство BNS, объяснил лихачество во многом "прошлыми нарушениями со стороны водителя - у кого-то нет водительских прав, а кто-то был нетрезв".
Но, по его мнению, лихачество может быть связано и с окончанием карантинных мероприятий в связи с коронавирусом: "Коронавирус, выражаясь фигурально, поставил нас всех на паузу. Новые требования соблюдать карантин и дистанцию, скорее всего, многим мешали чувствовать себя свободными и близко общаться с другими людьми".
Сымер заметил, что проведенные после снятия чрезвычайного положения полицейские операции показали, что число водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения заметно возросло.
"Только что все тщательно оберегали друг друга от вируса и старательно следовали кризисным правилам. Теперь люди забыли, что человеческие жизнь и здоровье зависят не только от болезней, и, пренебрегая опасностями на дорогах, внезапно забыли об элементарных правилах дорожного движения, которые точно также позволили бы всем нам оставаться живыми и здоровыми", - посетовал полицейский.
В связи с этим он выразил опасение по поводу приближения Иванова дня (народный праздник День Ивана Купалы): "В этом году он немного иной, поскольку не будет крупных публичных костров, но это не означает, что не возникнет потребности поездки с одной вечеринки с костром на другую".
В свою очередь глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что последние недели в стране оказались трагическими, и призвал граждан вести себя разумно.
"На дорогах погибло недопустимо много людей. Было недопустимо много утонувших. На праздниках встретятся руль автомобиля, огонь и вода. Пожалуйста, ведите себя разумно и берегите своих близких, чтобы они не садились нетрезвыми за руль и не шли купаться. Пожалуйста, воздерживайтесь от насилия. Каждая жизнь представляет ценность, давайте быть ответственными. Дорогие сограждане, пожалуйста, ведите себя разумно", - процитировал Хельме пресс-секретарь министерства.
ВС Азербайджана проводят учения с целью быть готовыми к возобновлению военных действий с Арменией - Гасанов
ВС Азербайджана отработали навыки наступления в горной местности
Министр обороны Азербайджана примет участие в военном параде в Москве
BP постепенно увеличивает добычу газа на одном из крупнейших ближневосточных проектов
Fitch подтвердило рейтинги Газпрома "BBB", присвоило рейтинг "BBB(exp)" ожидаемому выпуску евробондов
Китайские банки предоставили малому бизнесу льготы по кредитам более чем на $550 млрд на фоне коронавируса
Мировой туризм начал восстанавливаться после локдауна, считают в ООН
Глава ВОЗ выступает за наращивание производства дексаметазона для лечения коронавируса
В Азербайджане за сутки выявлено 478 новых случаев COVID-19, 7 человек скончались
ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство
ИВ Абшеронского района направит около 1,2 млн манатов на ремонт дорог в Хырдалане
ГААД получит около 10 млн манатов на строительство дороги в Гейгельском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению пластика для изготовления платежных карт
Caspian European Club провел онлайн «B2G» форум с участием Вюсала Гусейнова
Эльмар Гасымов провел онлайн-встречу с представителями Petkim Petrochemical Holding
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог