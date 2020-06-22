В ФРГ задержали сирийского врача по подозрению в пытках в военном госпитале в Хомсе

В Германии арестовали сирийского врача, который работал в военном госпитале в Хомсе и, по данным следствия, систематически избивал пациентов, передает "Дойче велле".

Мужчина, значащийся в расследовании лишь по имени Алаа М., проживает сейчас в Германии, в земле Гессен. В пятницу минувшей недели его задержали, прокуратура вменяет ему совершение преступлений против человечности и умышленное нанесение тяжкий телесных повреждений.

Следствие полагает, что во время работы в Хомсе в 2011 году сириец избил больного эпилепсией мужчину, которого задержала полиция Сирии за участие в антиправительственных акциях.

По данным агентства Associated Press, задержанный действовал не один, вместе с ним тяжкие телесные повреждения пациенту наносил еще один врач до тех пор, пока тот человек не потерял сознание. Впоследствии пациент скончался. Следователи также считают, что Алаа М. совершал подобные преступления в Сирии систематически.

В 2015 году Алаа М. приехал из Сирии в Германию и устроился на работу врачом.