Международные игроки должны разрядить, а не обострять напряженность в Ливии - ЕС

Иностранные игроки должны содействовать разрядке напряженности в Ливии, а не усиливать ее, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Никому не нужна эскалация в регионе. Действительно, недавно звучали заявления, были вмешательства посторонних игроков. Это нас очень беспокоит. Нужно срочно разрядить напряженность", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе в понедельник.
"Международные игроки, которые участвуют в этой ситуации, должны заняться разрядкой напряженности, а не обострять ее", - подчеркнул Стано, отвечая на вопрос об угрозе президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси вторгнуться в Ливию.
Представитель Борреля указал на важность поиска политического решения в рамках процесса под эгидой ООН и на основании выводов Берлинской конференции по Ливии. Только так, по его словам, можно найти решение, в котором давно нуждается страна.
"То есть необходимо прекратить любую военную деятельность в регионе. Надо идти в направлении переговоров формата "5+5" (пять представителей от ПНС и пять от ЛНА). Идея в том, чтобы прийти к постоянному прекращению огня с целью начать переговоры", - объяснил Стано.
Как сообщалось, ас-Сиси заявил, что Египет может осуществить вторжение в Ливию на законных основаниях, и призвал армию быть готовым к действиям за рубежом.
"Любое прямое вмешательство со стороны египетского государства теперь приобрело международную легитимность", - цитировали СМИ заявление президента, выступившего после посещения базы египетских ВВС в районе границы с Ливией.
Перед выступлением он пообщался с военнослужащими авиабазы, заявив: "Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ - или, если это необходимо, за пределами наших границ".
Ас-Сиси сказал, что Египет имеет право защищаться после получения "прямых угроз" от "террористических ополченцев и наемников", поддерживаемых в Ливии иностранными государствами.
Ранее Египет выступил с инициативой о прекращении огня в Ливии, предложив создать избранный руководящий совет.
Предложение поддержали Россия, Соединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты, но этот план отвергла Турция.
В Ливии на протяжении длительного времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: признанное ООН и находящееся в Триполи правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.
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