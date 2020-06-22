ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство

Исполнительная власть Агджабединского района привлекла две компании для ремонта дорог и работ по благоустройству в городе Агджабеди, стоимость работ оценивается в 1 млн 32,326 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО "Farid" заключен контракт на капремонт дорог в городе, сумма - 554,567 тыс. манатов.

С ООО "RCI-Inkishaf 2014" контракт предусматривает работы по благоустройству, сумма - 467,759 тыс. манатов.

Х.Насирзаде