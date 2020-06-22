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22.06.2020 16:17

ИВ Агджабединского района направит свыше 1 млн манатов на ремонт дорог и благоустройство

Исполнительная власть Агджабединского района привлекла две компании для ремонта дорог и работ по благоустройству в городе Агджабеди, стоимость работ оценивается в 1 млн 32,326 тыс. манатов.

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, с ООО "Farid" заключен контракт на капремонт дорог в городе, сумма - 554,567 тыс. манатов.

С ООО "RCI-Inkishaf 2014" контракт предусматривает работы по благоустройству, сумма - 467,759 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АГДЖАБЕДИ, ДОРОГИ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]