Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане расширят

Делегация из Азербайджана в составе представителей МВД, МЧС, военных и других заинтересованных ведомств прибыла в пункт временного размещения их соотечественников на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана, сообщил в понедельник и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев.
"Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке возле селения Куллар, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан", - написал Шихиев на своей странице в инстаграме.
По его словам, в ходе беседы гражданам Азербайджана, которых задержали в Дагестане из-за коронавируса, разъяснили, почему их всех сразу не возвращают на родину.
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