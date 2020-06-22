Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9043 RUR   0.0244 GBR   2.1061 TRY   0.2483

Цена на нефть

19.06   $/bbl WTI 39.75 0.91 Brent 42.19 0.68

Погода в Баку

  ночь день

Социум 22.06.2020 16:24

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане расширят

Делегация из Азербайджана в составе представителей МВД, МЧС, военных и других заинтересованных ведомств прибыла в пункт временного размещения их соотечественников на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана, сообщил в понедельник и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев.

"Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке возле селения Куллар, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан", - написал Шихиев на своей странице в инстаграме.

По его словам, в ходе беседы гражданам Азербайджана, которых задержали в Дагестане из-за коронавируса, разъяснили, почему их всех сразу не возвращают на родину.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДАГЕСТАН, АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ


Похожие новости


80 граждан Азербайджана арестованы на 10 суток после беспорядков в Дагестане Застрявшие в Дагестане граждане Азербайджана начали возвращаться на родину Свыше 150 граждан Азербайджана вернутся во вторник из Дагестана на родину Волнения произошли в пункте временного размещения граждан Азербайджана, который находится в Дагестане - местные власти 11 граждан Азербайджана, ожидающих выезда на родину, госпитализированы в Дагестане

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]