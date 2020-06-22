Пункт временного размещения для граждан Азербайджана в Дагестане расширят

Делегация из Азербайджана в составе представителей МВД, МЧС, военных и других заинтересованных ведомств прибыла в пункт временного размещения их соотечественников на границе Магарамкентского и Дербентского районов Дагестана, сообщил в понедельник и.о. главы Дербентского района республики Фуад Шихиев.

"Цель приезда делегации - возможное развертывание дополнительных мест во временном палаточном городке возле селения Куллар, ознакомление с условиями проживания находящихся там граждан", - написал Шихиев на своей странице в инстаграме.

По его словам, в ходе беседы гражданам Азербайджана, которых задержали в Дагестане из-за коронавируса, разъяснили, почему их всех сразу не возвращают на родину.