Количество заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 59 тыс., скончался 351 пациент

В Белоруссии по состоянию на 22 июня зарегистрировано 59 тыс. 23 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 518 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 (на 21 июня - 346) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 22 июня выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 21 июня - 37 тыс. 666 человек).

По данным Минздрава, всего было проведено 876,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.