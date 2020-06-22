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СНГ 22.06.2020 16:29

Количество заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 59 тыс., скончался 351 пациент

В Белоруссии по состоянию на 22 июня зарегистрировано 59 тыс. 23 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 518 человек.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 (на 21 июня - 346) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 22 июня выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 21 июня - 37 тыс. 666 человек).

По данным Минздрава, всего было проведено 876,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]