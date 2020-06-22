Количество заразившихся COVID-19 в Белоруссии превысило 59 тыс., скончался 351 пациент

В Белоруссии по состоянию на 22 июня зарегистрировано 59 тыс. 23 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.
Прирост за последние сутки составил 518 человек.
"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 351 (на 21 июня - 346) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 22 июня выздоровели и выписаны 37 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 21 июня - 37 тыс. 666 человек).
По данным Минздрава, всего было проведено 876,6 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию.
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