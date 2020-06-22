Apple удалит тысячи iOS-игр из китайского App Store без лицензии

Apple Inc.начнет в следующем месяце удалять тысячи мобильных игр из китайской версии магазина App Store, которые не имеют разрешения правительства, пишет Bloomberg.
Как сообщают источники агентства, знакомые с ситуацией, разработчиков и издателей в Китае предупредили, что им необходимо получить лицензии на свои iOS-игры, чтобы иметь возможность продолжить работать на рынке с июля. До сих пор Apple разрешала публикацию мобильных игр в своем App Store еще до получения разрешения от регулирующих органов страны.
Китайские регуляторы требуют, чтобы все платные игры или игры, предлагающие встроенные покупки, были представлены на рассмотрение и получили соответствующую лицензию перед публикацией. Магазины приложений для Android в Китае соблюдают эти правила с 2016 года. Но игры без этой лицензии распространялись на мобильных платформах Apple.
Еще в феврале Apple напомнила разработчикам iOS-игр в стране, что им необходимо предоставить компании лицензии до 30 июня. Но лишь спустя длительное время производитель iPhone четко дал издателям понять, что любая игра, не имеющая разрешения после истечения установленного срока, лишится доступа к китайскому App Store и будет удалена из магазина приложений, отмечают собеседники Bloomberg.
Неясно, сколько времени потребуется компании на то, чтобы удалить все нелицензированные игры, как только изменения вступят в силу. Apple пока не прокомментировала ситуацию.
По оценкам компании AppInChina, которая помогает разработчикам издавать свои приложения в стране, в китайском App Store для пользователей iOS более 60 тыс. платных игр или игр с покупками в приложении, и по крайней мере треть из них не имеют лицензии.
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