Начало строительство комплекса «Дом Азербайджана» в Екатеринбурге запланировано на осень

Строительство комплекса «Дом Азербайджана» в Екатеринбурге планируют начать в сентябре, сообщают российские сми.

“Инициаторы строительства 18-этажного многофункционального гостинично-делового комплекса определят участок под строительство к 1 сентября”, - отмечается в информации.

Подрядчиком в этом проекте выступит турецкая фирма, которая уже строила несколько зданий в Екатеринбурге. В настоящее время организаторы ведут переговоры с правительством Свердловской области. Рассматриваются четыре варианта: перекресток улиц Сулимова — Омская возле Основинского парка, два участка на улице Большакова и еще один в Академическом.

Глава азербайджанской диаспоры Шахин Шихлинский отмечает, что проектировщики рассматривают альтернативные варианты с той точки зрения, чтобы там был предусмотренный документацией квадратный участок площадью 26 соток. «Я, честно, не могу сказать (какой участок предпочтительнее). Это решают проектировщики, только они смогут сказать, можно поместить там или нет, чтобы заново проект не делать. Если земельные участки, которые предлагают, устраивают, надо выбрать и оформляться. Если нет, то высказать свое несогласие», - сказал Шихлинский.

В июле 2019 года в Екатеринбурге состоялось открытие Винного дома Азербайджана.

Х.Насирзаде